Волгоград, 23 августа, 2024, 14:41 — ИА Регнум. В исправительной колонии №19 в Волгоградской области, в которой произошёл захват заложников, в мае проводили проверку и не выявили никаких нарушений. Об этом 23 августа сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Вадим Чередник.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

«Проверка была плановая, то есть не по каким-то обращениям, жалобам. При проверке с прокурором области никаких нарушений, которые можно было бы связать с происходящими действиями, обнаружено не было», — приводит его слова телеканал RT.

Он добавил, что никогда ничего не говорилось о том, что в колонии могут быть какие-то сформированные ячейки террористов.

По его словам, администрация учреждения систематически проводила профилактические мероприятия.

Как ранее передавало ИА Регнум, в колонии №19 в Волгоградской области заключённые захватили в заложники нескольких сотрудников. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По информации источников, нападавших было как минимум трое.

По данным СМИ, погиб один работник ФСИН. Четверо пострадали, трёх из них направили в реанимацию.