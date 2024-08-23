Волгоград, 23 августа, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Трёх пострадавших в результате захвата колонии в Волгоградской области направили в реанимацию. Об этом 23 августа сообщил «Интерфакс» со ссылкой на приёмную центральной районной больницы Суровикинского района.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Троих пострадавших в результате захвата заложников в колонии №19 доставили в реанимацию», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, в колонии №19 в Волгоградской области заключённые захватили в заложники нескольких сотрудников. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По данным СМИ, погиб один работник ФСИН, четверо пострадали.

По информации источников, нападавших было как минимум трое.

Отмечалось, что группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала на место для проведения проверки.