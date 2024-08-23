Курск, 23 августа, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Сапёры МЧС уничтожили две выпущенные Вооружёнными силами Украины авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-250 в Курской области, сообщила 23 августа пресс-служба ведомства.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Ещё обезврежены и уничтожены 20 взрывоопасных предметов. Всего в регионе ликвидированы 145 ВОП», — говорится в сообщении.

Согласно данным МЧС России, за прошедшие два эвакуировали порядка 2000 жителей. В 28 регионах на базе 192 пунктов временного размещения находятся более 10 тыс. человек, в том числе около 3000 детей.

Как сообщало 18 августа ИА Регнум, взрывотехники МЧС уничтожили пять американских суббоеприпасов М77 в Курской области. Пиротехники очистили от взрывоопасных предметов более 8 га земли.

Начиная с 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российских сил остановили украинские войска в приграничных районах. Следственный комитет сообщил, что украинские войска активно используют в регионе вооружение стран НАТО.