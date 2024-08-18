Москва, 18 августа, 2024, 13:16 — ИА Регнум. За сутки в Курской области взрывотехники МЧС уничтожили пять американских суббоеприпасов М77. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС России.

Максим Григорьев/ТАСС

«Пиротехники МЧС России обследовали территорию одного из населённых пунктов Курской области, который подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Обнаружены и уничтожены пять суббоеприпасов М77», — указано в публикации.

По данным представителей ведомства, всего с начала работы было обезврежено 123 взрывоопасных предмета и очищено более восьми гектаров от них.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа пиротехники МЧС обезвредили ракету предположительно американского производства вблизи объекта энергетики в Курской области.

В этот же день в МЧС России проинформировали, что ракета ВСУ, предположительно, «Точка-У» упала возле энергетического объекта в Курской области.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. СК информировал, что украинские войска активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что атаку Киева на регион поддерживает Запад. Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтверждал, что Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками.

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ, добавив, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.