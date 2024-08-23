Киев, 23 августа, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Жители Украины обеспокоены последствиями атак украинских формирований на Курскую область, которые всё больше напоминают затяжную операцию. Об этом 23 августа написала американская газета The Washington Post.

Global Look Press

«Неясность относительно конечной цели украинского руководства в Курске также усилила беспокойство в обществе, поскольку российские военные продолжают наступать на украинские земли на востоке», — говорится в публикации.

По информации издания, некоторые из жителей Украины задают себе вопрос о том, для чего Киев затрачивает такое количество ресурсов на попытку захвата территории региона РФ вместо защиты собственной.

Автор публикации отметил, что также украинцы высказывали обеспокоенность за украинских боевиков на линии фронта в ДНР, так как у них осталось меньше боеприпасов, большую часть которых отправили на нападение на Курскую область. Отмечается, что также жители Украины задаются вопросом, предпочтёт ли Киев продолжать атаки на российскую территорию, если Вооружённые силы РФ продолжат приближаться к Красноармейску (украинское название Покровск).

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа британское издание The Economist написало, что бойцы украинских формирований под Красноармейском со смешанными чувствами относятся к атаке ВСУ на Курскую область, так как российские военные на этом направлении только укрепили свои позиции. При этом киевский режим перебросил подразделения спецназа в Курскую область и латает дыры в обороне под Красноармейском «непроверенными» формированиями.

Украинский офицер Дмитрий Глущенко 23 августа заявил, что военные ВСУ не понимают стратегической цели нападения на Курскую область. По его мнению, Киев начал эту операцию, чтобы отвлечь внимание жителей контролируемой Киевом территории от тяжёлой ситуации в зоне боевых действий, а также в экономике и энергетике.

Президент России Владимир Путин 12 августа заявил, что киевский режим атакой на Курскую область выполняет волю западных хозяев и пытается улучшить свои позиции на возможных переговорах. Глава государства подчеркнул, что Россия не будет вести переговоры с теми, кто наносит удары по гражданскому населению и создаёт угрозу для объектов ядерной энергетики.