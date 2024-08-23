Волгоград, 23 августа, 2024, 13:34 — ИА Регнум. В ходе захвата заложников заключёнными в колонии №19 Волгоградской области погиб работник ФСИН. Об этом 23 августа сообщили в оперативных службах.

Эрик Романенко/ТАСС

«Заключёнными убит сотрудник колонии, есть другие пострадавшие сотрудники ФСИН», — привел слова представителя оперативных служб ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа стало известно, что в колонии №19 в Волгоградской области заключённые взяли в заложники нескольких сотрудников. Отмечалось, что это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии.

В ДНР пресекли попытку осуждённых взять в заложники сотрудников колонии. Другие сотрудники исправительного учреждения помешали заключённым осуществить преступление. В результате происшествия никто не пострадал.

В начале июня шестеро заключённых захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Они потребовали оружие и автомобиль. Позднее ФСИН сообщила о ликвидации боевиков, никто из заложников не пострадал. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по статье 206 УК РФ («Захват заложника»).