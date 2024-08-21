Киев, 21 августа, 2024, 11:14 — ИА Регнум. В Киеве неизвестные сожгли микроавтобус, принадлежащий военным. Об этом 21 августа сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Поджог совершили в Дарницком районе на Урловской улице. По информации издания, огонь частично повредил припаркованную рядом машину.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине совершают массовые поджоги машин военных ВСУ, принимая их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). 11 августа один автомобиль сожгли в Днепре, второй — в Одессе.

В Киеве 27 июля неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший Вооружённым силам Украины (ВСУ). Военная машина загорелась в Соломенском районе города. Похожий инцидент произошёл 21 июля, когда в украинской столице подожгли сразу несколько машин военнослужащих.