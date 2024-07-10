Дамаск, 10 июля, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот, сообщил 10 июля Telegram-канал израильских вооружённых сил.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

«Израильские танки и артиллерия нанесли удар по военной инфраструктуре», — говорилось в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что сирийские военные использовали её в нарушение соглашения 1974 года о разъединении. Ответственность за все действия на территории армия Израиля возложила на сирийских военных, обвинив их в «попытках нарушения суверенитета» государства.

Голанские высоты принадлежали Сирии с 1944 года, но в 1967 году в ходе Шестидневной войны они перешли под контроль Израиля. В 1981 году парламент Израиля принял закон, в одностороннем порядке провозгласивший суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексию признали недействительной.

Как передавало ИА Регнум, в июне при израильском ударе в Алеппо погибли по меньшей мере 17 человек. Кроме того, 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Отмечалось, что Израиль нанёс удары в том числе по району Хайян, юго-восточнее Алеппо, расположенному в 360 км от Дамаска. Сработавшие системы противовоздушной обороны отразили некоторую часть ракет.

1 апреля авиация Израиля нанесла ракетный удар по генеральному консульству Ирана в сирийской столице. Атака разрушила здание полностью. В результате нападения погибли несколько человек, включая двух генералов иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммада Резу Захеди и Мохаммада Хади Хаджи.

В октябре 2023 года ЦАХАЛ начала боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после массированного ракетного удара движения по Израилю. Помимо этого, израильская сторона также наносит удары по другим территориям, объясняя их поддержкой ХАМАС мусульманами из Сирии, Ливана и Ирана.

Москва намерена активно поддерживать политико-дипломатические усилия арабских партнёров для урегулирования противоречий на Ближнем Востоке, заявил 16 мая президент Владимир Путин. Глава государства отмечал, что Россия последовательно выступает в пользу устойчивой, долгосрочной нормализации обстановки как на палестинских территориях, так и в Судане, Йемене, Ливии, Сирии, Ливане.