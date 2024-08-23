Чикаго, США, 23 августа, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Интерес к достижению договоренностей с Россией по контролю над вооружениями появится у действующего вице-президента США Камалы Харрис в случае её избрания на пост главы государства, заявил председатель Ассоциации по контролю над вооружениями США, бывший заместитель американского госсекретаря Томас Кантримэн.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов на полях съезда Демократической партии в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом написала «Газета.Ru».

Экс-заместитель госсекретаря считает, что Харрис гораздо более готова к этому, чем её соперник — бывший президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что Вашингтон по-прежнему не отказывается от переговоров по указанному вопросу. Кантримэн добавил, что Вашингтон якобы оставил дверь для диалога с РФ открытой.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Камала Харрис позволяла только недружественные высказывания в адрес России. Он подчеркнул, что из-за этого пока невозможно проанализировать её кандидатуру в контексте отношений Москвы и Вашингтона. Представитель Кремля также добавил, что не может вспомнить ни одного контакта президента РФ Владимира Путина с Харрис.

19 августа глава Белого дома Джо Байден пообещал, что Камала Харрис в случае её победы на президентских выборах никогда не будет вести себя с Путиным так, как действует Трамп.