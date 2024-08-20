Вашингтон, 20 августа, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в случае победы на президентских выборах «никогда не будет кланяться» президенту России Владимиру Путину, как это якобы делает её политический оппонент-республиканец Дональд Трамп. Об этом заявил 19 августа американский лидер Джозеф Байден в ходе выступления на национальном съезде Демократической партии США.

Susan Walsh/AP/TASS Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис

«Ни один главнокомандующий не должен кланяться так <…> как Трамп склоняется перед Путиным. Я никогда не кланялся и обещаю вам, что Камала Харрис никогда так делать не будет», — отметил Байден.

Кроме того, Байден указал, что при его администрации Соединённым Штатам «удалось объединить Европу» и предотвратить технологическое отставание от Китая.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат в президенты США от республиканцев Трамп обвинил демократов в госперевороте из-за неспособности действующего американского лидера Байдена составить ему конкуренцию на выборах.

Также Трамп заявил, что демократы представляют угрозу демократии, а Камалу Харрис, сменившую Байдена, победить гораздо легче.

В начале августа Трамп заявил, что у него есть сомнение в том, что вице-президент США Харрис в состоянии участвовать в дебатах против него. Политик добавил, что его соперница не может нормально говорить без телесуфлёра по причине якобы «крайне низкого IQ».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующий вице-президент Камала Харрис, ей предстоит получить формальную номинацию от партии на съезде в Чикаго.