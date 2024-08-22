Берлин, 23 августа, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Североатлантический альянс повысил уровень безопасности на своей авиабазе Гайленкирхен на западе Германии, сообщило управление воздушного контроля и предупреждения НАТО AWACS.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Подразделение этого военного блока на странице в социальной сети Х (бывший Twitter) уточнило, что такое решение приняли в организации после появления сведений «о потенциальной угрозе». Отмечается, что указанная информация была получена на основе разведывательных данных.

В качестве меры предосторожности все сотрудники объекта, не имеющие отношения к её операциям, отправлены домой. При этом утверждается, что работоспособность базы не нарушена.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля телекомпания CNN со ссылкой на источники распространяла информацию о том, что США перевели свои военные базы в Европе в состояние повышенной готовности из-за якобы возможных диверсионных атака и саботажа. В сюжете говорилось, что американская разведка получила сведения о подготовке серии атак на эти объекты.

14 августа стало известно, что военную базу бундесвера, расположенную возле немецкого города Кёльна, оцепили в связи с расследованием возможной диверсии. Речь шла о массовом отравлении военнослужащих, проживающих в казармах. Была выдвинута версия, что причиной этого стала грязная вода в трубопроводе.