Целью вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область является создание некой «буферной зоны», заявил Владимир Зеленский. В видеообращении, опубликованном 19 августа в Telegram-канале, глава киевского режима потребовал от Запада ускорить поставки вооружений ВСУ. Таким известием ознаменован новый, 907-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Украинские боевики зашли в курское приграничье 6 августа 2024 года.

«Наши военные продолжают бить врага. Прошу всех соблюдать требования режимов ЧС и контртеррористической операции», — призвал накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

О том, что план вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область является вершиной глупости, заявлял 18 августа отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Тем временем Минобороны показало видеокадры, как барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил инженерную машину разграждения ВСУ возле границы с Курской областью. Убедиться в уничтожении инженерной машины помогли кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, пояснили в оборонном ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3909781" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Ланцет» уничтожил инженерную машину разграждения ВСУ

Скоплению личного состава и технике ВСУ в том же районе нанёс поражение экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ. Задействованы были авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.