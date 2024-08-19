Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область — 907-й день СВО
Целью вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область является создание некой «буферной зоны», заявил Владимир Зеленский. В видеообращении, опубликованном 19 августа в Telegram-канале, глава киевского режима потребовал от Запада ускорить поставки вооружений ВСУ. Таким известием ознаменован новый, 907-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Украинские боевики зашли в курское приграничье 6 августа 2024 года.
«Наши военные продолжают бить врага. Прошу всех соблюдать требования режимов ЧС и контртеррористической операции», — призвал накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
О том, что план вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область является вершиной глупости, заявлял 18 августа отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Тем временем Минобороны показало видеокадры, как барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил инженерную машину разграждения ВСУ возле границы с Курской областью. Убедиться в уничтожении инженерной машины помогли кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, пояснили в оборонном ведомстве.
Скоплению личного состава и технике ВСУ в том же районе нанёс поражение экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ. Задействованы были авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.