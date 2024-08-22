Москва, 22 августа, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Члены движения «Волонтёры Победы» 22 августа провели различные акции по случаю Дня Государственного флага России. Они раздавали ленточки с триколором, рассказывали об истории государственного символа и запустили онлайн-флешмоб «Флаг моего государства».

Пресс-служба ВОД «Волонтеры Победы»

В Камчатском крае волонтёры участвовали в торжественном поднятии флага РФ вместе с первыми лицами региона, военнослужащими, студентами и творческими коллективами. В Нижегородской области активисты движения ходили по улицам и знакомили прохожих с историей возникновения государственного символа.

«Мы хотим, чтобы каждый желающий мог выразить свои чувства к Родине и ощутить сопричастность к великой истории нашей страны. Нижегородцы смогли получить ленточки на всех центральных площадях и улицах Нижнего Новгорода и области», — поделилась руководитель Нижегородского регионального отделения движения Мария Самоделкина.

Добровольцы провели акцию «Российский триколор» в Ямало-Ненецком автономном округе. Жителям предлагали сфотографироваться с российским флагом и опубликовать фотоснимки у себя в социальных сетях. В Иркутске волонтёры вместе с юнармейцами и сотрудниками службы судебных приставов нарисовали российский триколор на окнах здания ведомства.

Акции также прошли в Хакасии, Московской, Запорожской, Омской, Белгородской и Саратовской областях. Кроме того, мероприятия, посвящённые флагу РФ провели в Замбии, Турции, Тунисе, Южно-Африканской Республике. На Кипре «Волонтёры Победы» приняли участие в автопробеге.

В преддверии Дня России движение запустило чат-бот, где каждый мог сгенерировать себе праздничную аватарку с триколором. Ко Дню Государственного флага пользователи сделали более 145 000 снимков.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 22 августа поздравил сограждан с Днём Государственного флага. Глава государства напомнил, что впервые с этим триколором вышел в Белое море юный царь Пётр I, после чего Россия укрепляла могущество.