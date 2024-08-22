Москва, 22 августа, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага, который отмечается 22 августа.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Хочу и вас, уважаемые коллеги, и всех граждан страны поздравить с этим праздником», — заявил российский лидер на совещании с правительством.

Россия чествует государственный флаг, который наряду с гимном и гербом является одним из основных символов Российского государства, отметил президент.

Российский лидер напомнил, что когда-то юный царь Пётр I вышел с триколором в Белое море и потом на протяжении веков страна укрепляла своё могущество и защищала народ, как это делают сегодня российские военные в зоне спецоперации.

Президент подчеркнул, что триколор объединяет государство и всё общество.

День Государственного флага России установлен в 1994 году указом экс-президента России Бориса Ельцина и ежегодно отмечается 22 августа. Праздник посвящён возрождённому флагу России — национальному триколору. Официально флаг утвердили в качестве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года.