Берн, 22 августа, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Присоединение Швейцарии к проекту ЕС «Военная мобильность», который также называют «военный Шенген», противоречит нейтралитету, провозглашённому в стране, заявило 22 августа посольство России в Берне.

(сс) Carmen Raio

Диппредставительство отреагировало на соответствующее решение Федерального совета (правительства) Швейцарии, принятое накануне.

«Со всей очевидностью оно не пойдёт на пользу безопасности Швейцарии и откровенно противоречит заверениям Берна о его нейтральном статусе», — процитировало заявление посольства Lenta.ru.

Проект «Военная мобильность» запустили в 2014 году. Его цель — упросить перемещение войск между странами Евросоюза за счёт снятия административных ограничений.

Как предавало ИА Регнум, Швейцария несмотря на то, что не входит в ЕС, поддерживает вводимые им антироссийские рестрикции. В июле государство в том числе присоединилось к 14-му пакету санкций Евросоюза.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июле заявил, что Швейцария отходит от заявленного нейтралитета, присоединившись к ограничениям, введённым против России. Москва обязательно учтёт подобные шаги Берна и соответствующим образом выстроит внешнюю политику, подчеркнул министр.