Москва, 17 июля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Москва учитывает прогрессирующий отход Швейцарии от принципов нейтралитета при выстраивании двусторонних отношений с Берном. Об этом говорится в сообщении российского МИД, опубликованном по итогам переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.

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Отход конфедерации от принципов нейтралитета был отмечен в контексте её присоединения к антироссийским акциям стран Запада, которые сделали ставки на безоглядную поддержку Киева.

«Акцентировано, что подобные действия официального Берна не могут не фиксироваться и не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», — подчеркнули в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров назвал «интересной» встречу с Кассисом, которая продлилась около часа.