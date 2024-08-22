Астана, 22 августа, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон заключили соглашение, закрепляющее статус союзников между двумя государствами. Об этом 22 августа сообщает Tengrinews. kz.

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«Этот исторический документ открывает для нас новые горизонты, закладывает основу для дальнейшего расширения многогранных связей», — приводит издание слова Токаева.

Рахмон отметил, что подписание договора о союзнических отношениях будет способствовать укреплению межгосударственного сотрудничества на долгосрочную перспективу. Он подчеркнул, что это соглашение отвечает коренным интересам народов Казахстана и Таджикистана.

В ходе встречи стороны обсудили приоритеты и задачи по дальнейшему укреплению сотрудничества в различных областях, таких как транспорт, энергетика, сельское хозяйство и другие. Они договорились сосредоточить усилия на запуске совместных проектов и создании благоприятных условий для развития бизнеса. Также были рассмотрены возможности расширения партнёрства в сферах образования, цифровизации и использования космических технологий.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году Казахстан подписал с Азербайджаном десять документов о сотрудничестве, включая декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между странами. Также была утверждена Комплексная программа развития сотрудничества в период с 2022 по 2026 год.

Заместитель премьер-министра Казахстана и министр торговли и интеграции Серик Жумангарин 16 августа заявил, что республика не будет «слепо следовать» антироссийским санкциям, в особенности если они касаются интересов отечественных компаний. По его словам, Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые могут иметь двойное назначение. Министр добавил, что местный завод производит их по спецификации, традиционно использующейся только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.

Он отметил, что Казахстан продолжит соблюдать основные ограничения, так как «не выдержит» прямых санкций Запада, пояснив, что ранее добавленные в санкционный список США казахстанские компании уже находятся в процессе закрытия.