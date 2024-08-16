Вашингтон, 16 августа, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Казахстан не будет «слепо следовать» антироссийским санкциям, в особенности если они касаются интересов отечественных компаний. Об этом заявил заместитель премьер-министра бывшей республики СССР и министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

Alexander Legky/Global Look Press

По его словам, Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые могут иметь двойное назначение. Министр добавил, что местный завод производит их по спецификации, традиционно использующейся только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.

«Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», — передаёт его слова Bloomberg.

Он отметил, что Казахстан продолжит соблюдать основные ограничения, так как «не выдержит» прямых санкций Запада, пояснив, что ранее добавленные в санкционный список США казахстанские компании уже находятся в процессе закрытия.

Издание сообщило, что ранее в стране публично не оспаривали ограничения Запада и Казахстан хоть и не присоединился к санкциям против России, но старался соблюдать все торговые ограничения. Министр рассказал, что некоторые из мер, направленных на ограничение доступа РФ к товарам, навредили Казахстану, а правительства Запада тем временем мало что сделали для того, чтобы компенсировать эти издержки.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа в США признали, что не могут эффективно поддерживать санкции против России. При этом подсанкционные лица и организации по-прежнему обходят существующие запреты.

Американский аналитик Майкл Хадсон заявлял, что санкции, которые Запад ввёл против России, привели к обратному эффекту и способствовали тому, что в России наступила эпоха процветания. По его мнению, введённые президентом США Джо Байденом и поддержанные Брюсселем санкционные меры отрезали Евросоюз от России, что привело к расколу Европы.

Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции против РФ не привели к желаемому Западом результату, достигнув лишь обратного эффекта, и российская экономика стала расти.