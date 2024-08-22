Краснодар, 22 августа, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Пять человек могли находиться на борту атакованного Вооружёнными силами Украины (ВСУ) железнодорожного парома с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом 22 августа сообщили экстренные службы.

(сс) Solundir

Информация об их судьбе сейчас уточняется.

На пароме находилось 30 цистерн с топливом, заявил глава Темрюкского района Фёдор Бабенков. В порт прибыли три бригады скорой помощи.

По информации оперативного штаба региона, происшествию с паромом присвоен третий ранг пожара. Для тушения на место направили пожарный поезд. Также с пожаром борются 101 человек, 34 единицы техники. В их числе 43 человека и 13 единиц техники МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа в Ростовской области после атаки шести украинских беспилотников вспыхнул пожар на топливной базе. В ликвидации последствий были задействованы более 90 человек и 33 единицы техники.