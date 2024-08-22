Ереван, 22 августа, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Ереван запросил у Вашингтона доступ к американским ядерным технологиям в рамках «Соглашения 123». Об этом 22 августа сообщил портал CivilNet со ссылкой на представителей Государственного департамента США.

Thomas Frey/Global Look Press

«США изучают заявку Армении на присоединение к «Соглашению 123». В случае одобрения Армения сможет получить американские гражданские ядерные технологии», ― подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В Госдепе добавили, что руководство страны не может раскрыть подробности переговорного процесса с Арменией. Тем не менее Вашингтон «уделяет должное внимание» просьбе Еревана о сотрудничестве, указано в заявлении.

Когда именно Ереван подал заявку на присоединение к программе, не уточняется. Как отметил портал, такие переговоры обычно затягиваются на годы.

«Соглашение 123» — это короткое название части «а» статьи №123 американского закона «Об атомной энергии», принятого в 1954 году. Оно предусматривает возможность сотрудничества Вашингтона с «нациями, группами наций или региональными оборонными организациями» на условиях заключения соответствующего соглашения, которое утверждается президентом и ратифицируется парламентом США. При этом Соединённые Штаты Америки передают свои атомные технологии другим странам только в том случае, если те соглашаются на целый ряд ограничений.

По данным Госдепа за 2022 год, Вашингтон заключил такие соглашения с 48 странами и территориями.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 июня заявил, что Россия рассматривает возможность создания во Вьетнаме центра по ядерным технологиям. Он добавил, что эта инициатива прорабатывается при содействии «Росатома». Компания готова помочь своим вьетнамским партнёрам в формировании национальной атомно-энергетической отрасли, в том числе в укреплении её кадрового потенциала, отметил российский лидер.

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 12 июня заявил, что в России разработали уникальные ядерные технологии, которых нет нигде в мире. По его словам, российские специалисты уже сделали первый шаг к созданию новой энергосистемы, способной обеспечить технологическую безопасность страны на годы вперёд.