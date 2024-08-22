Москва, 22 августа, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин переназначил первого вице-премьера Дениса Мантурова на пост главы наблюдательного совета «Роскосмоса». Соответствующий указ 22 августа опубликован на официальном портале правовой информации.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Денис Мантуров

«Назначить председателем наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Д. В.», — указано в документе.

Членом совета назначен заместитель министра финансов Алексей Липаев. Документ также предусматривает исключение из состава органа госкорпорации первого замглавы Минобороны, экс-заместителя министра финансов Леонида Горнина.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Мантуров вошёл в наблюдательные советы «Роскосмоса», «Росатома» и «Ростеха» в 2022 году. Совет является высшим органом управления госкорпорациями.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Путин исключил из состава наблюдательного совета «Роскосмоса» экс-главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина. Помимо Суровикина, президент исключил из состава наблюдательного совета генерального директора фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

Их места в наблюдательном совете заняли командующий космическими войсками и замглавнокомандующего ВКС России Александр Головко и председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии страны Андрей Тюлин.