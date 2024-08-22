Путин переназначил Мантурова главой наблюдательного совета «Роскосмоса»
Москва, 22 августа, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин переназначил первого вице-премьера Дениса Мантурова на пост главы наблюдательного совета «Роскосмоса». Соответствующий указ 22 августа опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить председателем наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Д. В.», — указано в документе.
Членом совета назначен заместитель министра финансов Алексей Липаев. Документ также предусматривает исключение из состава органа госкорпорации первого замглавы Минобороны, экс-заместителя министра финансов Леонида Горнина.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Мантуров вошёл в наблюдательные советы «Роскосмоса», «Росатома» и «Ростеха» в 2022 году. Совет является высшим органом управления госкорпорациями.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале Путин исключил из состава наблюдательного совета «Роскосмоса» экс-главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина. Помимо Суровикина, президент исключил из состава наблюдательного совета генерального директора фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.
Их места в наблюдательном совете заняли командующий космическими войсками и замглавнокомандующего ВКС России Александр Головко и председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии страны Андрей Тюлин.