Суровикина исключили из наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос»
Путин исключил Суровикина из состава наблюдательного совета «Роскосмоса»
Москва, 20 февраля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин исключил экс-главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина из состава наблюдательного совета государственной корпорации «Роскосмос». Соответствующий указ главы государства 19 февраля опубликовали на официальном портале правовой информации.
Помимо Суровикина, президент исключил из состава наблюдательного совета генерального директора фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.
Их места в наблюдательном совете госкорпорации заняли командующий космическими войсками и замкомандующего ВКС России Александр Головко и председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии страны Андрей Тюлин.
Как сообщало ИА Регнум, 20 октября 2023 года стало известно, что новым главнокомандующим ВКС России вместо Суровикина назначили генерала-полковника Виктора Афзалова. До этого последний занимал должность врио главнокомандующего ВКС.
В середине сентября 2023 года Суровикина заметили в Алжире в составе делегации Министерства обороны. Отмечалось, что военный находился в африканской стране в статусе почётного гостя, без должности.