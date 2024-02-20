Москва, 20 февраля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин исключил экс-главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина из состава наблюдательного совета государственной корпорации «Роскосмос». Соответствующий указ главы государства 19 февраля опубликовали на официальном портале правовой информации.

Алексей Ерешко/ТАСС Сергей Суровикин

Помимо Суровикина, президент исключил из состава наблюдательного совета генерального директора фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

Их места в наблюдательном совете госкорпорации заняли командующий космическими войсками и замкомандующего ВКС России Александр Головко и председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии страны Андрей Тюлин.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября 2023 года стало известно, что новым главнокомандующим ВКС России вместо Суровикина назначили генерала-полковника Виктора Афзалова. До этого последний занимал должность врио главнокомандующего ВКС.

В середине сентября 2023 года Суровикина заметили в Алжире в составе делегации Министерства обороны. Отмечалось, что военный находился в африканской стране в статусе почётного гостя, без должности.