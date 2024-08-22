Москва, 22 августа, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Угроза заразиться ротавирусной инфекцией на юге России сохраняется, туристам при купании в море нужно стараться избегать попадания воды в рот и соблюдать гигиену, заявил журналистам врач-терапевт Борис Неретин.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Впереди ещё как минимум две-три недели тёплой погоды, это значит, что угроза ротавирусной инфекции всё еще реальна», — сказал он 22 августа изданию Lenta.ru.

При этом Неретин отметил сокращение в несколько раз числа тяжёлых случаев заболевания в сравнении с прошлым годом. Ротавирусная инфекция хорошо лечится, нужно сразу обращаться к врачу при появлении симптомов. Обычно в таких случаях наступает недомогание, тошнота, повышается температура и начинается диарея.

В июле врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с ИА Регнум рассказал о рисках заразиться в водоёмах церкариозом, который также называют «зудом купальщика». Его взывает паразит церкария, обычно обитающий в озёрах со стоячей водой. В местах, где его обнаружили, нужно запрещать купаться.

Паразит гибнет в теле человека, но выделяемые токсины могут вызвать сухой кашель, сильный зуд, появление мелких красных волдырей и прыщей, может повыситься температура. Церкариоз обычно проходит в течение двух недель.