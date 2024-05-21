Москва, 21 мая, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Почти тысяче российских соотечественников пришлось покинуть Латвию из-за невыносимых условий, носящих дискриминационный характер. Об этом начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Константин Гузь сообщил на круглом столе, посвящённом вопросам переселения соотечественников в Россию.

Сергей Бобылев/ТАСС

Он отметил, что в отдельных, точечных случаях россиян выдворяют из Латвии. В основном же для людей создают столь невыносимые условия, что они самостоятельно уезжают из страны. Речь идёт примерно о тысяче человек.

«На начало текущего года уже, если говорить о Латвии, те люди, которым были выданы предупреждения о том, что [по отношению] к ним будут предприняты меры дискриминационного характера, они, не дожидаясь решения латвийских миграционных властей, самостоятельно покинули страну, республику», — приводит слова Гузя Lenta.ru.

Он напомнил, что в июне 2023 года в Латвии вступила в силу новая редакция закона о гражданстве. Теперь власти могут легко аннулировать гражданство, полученное в порядке исключения при наличии гражданства другой страны. Поводом послужила «российская угроза».

Кроме того, лиц, которые получили литовские паспорта в порядке исключения, подвергают дополнительным проверкам. Это значит, что ещё несколько сотен россиян находятся в зоне риска, добавил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года глава управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе заявила, что власти планируют выслать из страны более тысячи граждан России, которые не подали документы на вид на жительство или не сдали экзамен по латышскому языку. В начале 2024 года стало известно, что депортация грозит 1167 гражданам России, из которых 789 человек старше 60 лет.

Согласно принятым 1 сентября 2022 года в Латвии поправкам к закону об иммиграции, выданные гражданам России постоянные виды на жительство в сентябре 2023 года утратили силу. В стране оставляют тех, кто до 1 сентября 2023 года получил сертификат о владении латышским языком на уровне A2.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила действия латвийских властей с поведением нацистов в 30-е годы в Западной Европе. По её словам, к методам нацистов, которые создавали гетто, свозили туда людей и ограничивали им всевозможные права, сегодня прибегают руководители Латвии.