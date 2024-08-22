Москва, 22 августа, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Следовавший из Хабаровска в Москву пассажирский самолёт, в салоне которого произошло задымление, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом 22 августа сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Алексей Майшев//ИЗВЕСТИЯ

«Самолёт Airbus A350 из Хабаровска со сработавшим датчиком задымления салона совершил посадку в Шереметьево. На лётном поле его встретили пожарные аэропорта», — приводит агентство слова источника.

Как ранее передавало ИА Регнум, самолёт запросил экстренную посадку в Шереметьево. Экипаж доложил о задымлении в салоне и запросил поддержку при приземлении. Экстренные службы аэропорта были приведены в состоянии повышенной готовности.