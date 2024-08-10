Вашингтон, 10 августа, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Гражданина России и Германии Артура Петрова экстрадировали в США с Кипра по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок микроэлектроники для российского ВПК, сообщило министерство юстиции США.

Социальные сети Артур Петров

«Экстрадирован в США из Республики Кипр после того, как в отношении него возбудили дело по обвинению в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, компьютерном мошенничестве и отмывании денег», — следует из заявления минюста.

Американский прокурор Дамиан Уильямс заявил, что, предположительно, Петров вступил в сговор для контрабанды грузов американских дистрибьюторов микроэлектроники военного назначения через страны-посредники в Россию.

Мужчину с двойным гражданством арестовали 26 августа 2023 года на Кипре по запросу США. Его поместили под стражу. После этого США направили официальный запрос об экстрадиции. Министр юстиции и общественного порядка Кипра выдал ордер на экстрадицию.

По версии правоохранительных органов США, подозреваемый постоянно проживал в России и на Кипре. Он работал в санкт-петербургской компании «Электроком ВПК».

Как сообщало 8 августа ИА Регнум, россиянина Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева арестовали в США по обвинению в кибермошенничестве. Их подозревают в «сговоре с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа».

В конце июля власти США предъявили обвинения гражданину КНДР Лим Чон Хёку в заговоре с целью взлома американских медицинских учреждений. По версии властей, он обналичивал незаконные доходы через лиц, занимающихся отмыванием денег. Указанные средства он якобы использовал для покупки компьютерных серверов и подготовки новых кибератак на оборонные и правительственные организации по всему миру.