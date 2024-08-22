Курск, 22 августа, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Морпехи 810-й бригады Черноморского флота ВМФ России уничтожили оборонительные позиции украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 22 августа рассказал представитель российского силового ведомства.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Морпехи из 810-й бригады уничтожили наспех сооружённые оборонительные позиции ВСУ в Курской области», — привело его слова «РИА Новости».

Представитель силового ведомства добавил, что также были уничтожены находившиеся на позициях украинские боевики. В ходе атаки морпехи уничтожили пулемётное гнездо и пулемётный расчёт противника.

До этого российские морские пехотинцы уничтожили моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии с военной техникой стран НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 августа экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар по позициям украинских формирований в приграничье Курской области. Для удара использовали модернизированные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В Минобороны вечером 21 августа сообщили, что экипаж вертолёта Ми-35М поразил скопление живой силы и бронированную военную технику ВСУ в Курской области. Вертолётчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Украинские формирования начали атаки на Курскую область с 6 августа. Армия России остановила их в приграничных районах и не позволила ВСУ проникнуть вглубь территории РФ. По информации Минобороны от 21 августа, украинские боевики за время боевых действий в Курской области потеряли свыше 4400 бойцов.