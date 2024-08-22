Курск, 22 августа, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанёс удар по позициям украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Минобороны России Бомбардировщик Су-34 ВКС России

«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время суток нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что удар наносился модернизированными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по заранее выявленным позициям противника.

Получив подтверждение об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа в ведомстве сообщили, что экипаж вертолёта Ми-35М ударом неуправляемых авиационных ракет С-8 поразил скопление живой силы и бронированную военную технику украинских формирований в приграничном районе Курской области.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские силы не позволили украинским военным проникнуть вглубь региона и остановили их в приграничных районах. По данным Министерства обороны России от 21 августа, украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёра, 316 боевых бронированных машин, 31 артиллерийское орудие, пять установок ЗРК, девять пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS производства США, а также шесть станций радиоэлектронной борьбы.