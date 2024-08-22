Москва, 22 августа, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Усложнение латвийскими властями процедуры продления вида на жительство (ВНЖ) для граждан России является произволом, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Sergey Petrov/Global Look Press Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она предупредила, что из-за этого решения Риги Москва примет жёсткие ответные шаги асимметричного характера. Захарова напомнила, что прежние меры, предпринятые Россией в отношении Латвии, уже дали результат.

«Как известно, осуществленные российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны», — сказала официальный представитель МИД, которую цитирует RT.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Латвия усложнила процедуру продления ВНЖ для российских граждан. Пролонгация срока потребует подтверждения знания латышского языка. Кроме того, желающие продлить ВНЖ должны будут заполнить анкету об их отношении к специальной военной операции и статусе Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа глава Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе, заявила, что латвийские власти выдворили троих граждан РФ, не получивших постоянный вид на жительство в этой республике. Она также уточнила, что ещё 1500 российских граждан, у которых истёк срок действия ВНЖ, добровольно покинули территорию прибалтийской страны.

Розе добавила, что Рига выдала постоянный вид на жительство 15 837 желающим, а временный — 5477. В их числе 5000 человек получили его на два года. По её словам, за этом время они должны подтвердить знание латышского языка.