Петропавловск-Камчатский, 22 августа, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Подземный толчок зафиксирован сейсмологами в 02:30 мск, эпицентр располагался в акватории Авачинского залива, в 125 км от города Петропавловска-Камчатского. Очаг находился на глубине 46,3 километра.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Камчатке, жители Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и Вилючинского городского округа ощутили толчки силой до четырех баллов. Информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала.

Кроме того, в пресс-службе Единой геофизической службе РАН отметили, что в районе Шипунского полуострова развивается мощный афтершоковый процесс. Всего зарегистрировано около 500 афтершоков, из них параметры определены у 300.

При этом специалисты-сейсмологи отметили, что в ближайшее время сотрясений интенсивностью более шести баллов в Петропавловске-Камчатском и ближайших окрестностях «ожидать вряд ли стоит».

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Камчатке после землетрясения расселят сейсмоопасное жильё. Соответствующее решение приняли 19 августа региональные власти на фоне сильного землетрясения магнитудой 7,0, произошедшего 18 августа. Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что учёные исключили вероятность повторного сильного подземного толчка.

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю проинформировали об отсутствии угрозы цунами. Оперативные службы приступили к обследованию зданий.