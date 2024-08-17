Петропавловск-Камчатский, 17 августа, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Интенсивный афтершоковый процесс протекает после землетрясения магнитудой 7,0 у берегов Камчатки. Учёные исключили вероятность сильного подземного толчка, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

«Сейчас идёт интенсивный афтершоковый процесс. Это означает, что утихающие толчки регистрируются», — отметил он в опубликованном в Telegram-канале видеообращении.

Солодов добавил, что эпицентр землетрясения размещался более чем в 100 км от краевой столицы. Проводится обследование всех зданий, особое внимание уделяется объектам здравоохранения и образования.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 августа в Камчатском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Жители Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского и Усть-Камчатского районов ощутили толчки силой от пяти до семи баллов. Эпицентр находился в 108 км от краевой столицы. Учёные зарегистрировали подземные толчки в акватории Тихого океана, юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа на глубине 6 км.

Позже произошло повторное землетрясение на расстоянии 116 км от Петропавловска-Камчатского магнитудой 4,7.