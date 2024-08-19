Петропавловск-Камчатский, 19 августа, 2024, 06:31 — ИА Регнум. На Камчатке после землетрясения расселят сейсмоопасное жильё. Соответствующее решение приняли 19 августа региональные власти по итогам оперативного совещания.

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

«Поручил срочно расселять те аварийные дома, в которых есть риски обрушения после землетрясения. Новое жильё достроим этой осенью, а пока нужно использовать маневренный фонд, потому что жизнь и здоровье граждан превыше всего», — написал в Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он добавил, что в регионе продолжаются детальные проверки зданий, в том числе образовательных учреждений.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 августа у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 км от столицы региона на глубине 6 км. Разрушений и пострадавших после подземных толчков не выявили.

Губернатор Солодов заявил, что учёные исключили вероятность повторного сильного подземного толчка.

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю проинформировали об отсутствии угрозы цунами. Оперативные службы приступили к обследованию зданий.