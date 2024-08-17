Петропавловск-Камчатский, 18 августа, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Разрушений и пострадавших после подземных толчков на Камчатке не зарегистрировано. Об этом 18 августа сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

В Telegram-канале ведомство опубликовало кадры обследования социально-значимых объектов группой спасателей.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 августа у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Жители Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского и Усть-Камчатского районов ощутили толчки силой от пяти до семи баллов. Эпицентр находился в 108 км от краевой столицы. Учёные зарегистрировали подземные толчки в акватории Тихого океана, юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа на глубине 6 км. Позже произошло повторное землетрясение на расстоянии 116 км от Петропавловска-Камчатского магнитудой 4,7.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что учёные исключили вероятность сильного подземного толчка. В регионе происходил интенсивный афтершоковый процесс.