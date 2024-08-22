Берлин, 22 августа, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Экономическое развитие Германии не является удовлетворительным, наблюдается стойкая стагнация, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Несмотря на то, что количество поступающих заказов в последнее время было несколько выше, чем ожидалось, следует сказать, что экономическое развитие не является удовлетворительным», — заявил он.

Также Хабек указал, что стагнация экономики Германии оказалась более стойкой, чем ожидалось. По его словам, ФРГ переживает период слабого экономического роста ещё с 2018 года, в том числе из-за нехватки квалифицированной рабочей силы, а для улучшения ситуации необходимо увеличение количества как частных, так и государственных инвестиций.

Как передавало ИА Регнум, в январе Роберт Хабек также признал, что экономика ФРГ лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа и зависимости экономического роста от экспорта.

В начале года агентство Bloomberg предупредило, что экономика Германии столкнётся с новым серьёзными вызовами на фоне разразившегося в стране кризиса. Ещё больше ситуация усугубилась с момента начала украинского конфликта, который привёл к резкому росту цен на электроэнергию, необходимую для производств.

По данным национальных статистических служб, темп роста экономики Германии по итогам 2023 года составил лишь 0,3%. Россия же заняла пятое место среди стран «Большой двадцатки» (3,6%). Наиболее высокие темпы экономического роста показали Индия (7,3%), Китай (5,2%), Индонезия (5,1%) и Турция (4,5%).