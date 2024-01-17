Берлин, 17 января, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Германская экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа, заявил 17 января министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зелёные» Роберт Хабек.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

По его словам, в отличие от других стран, с которыми Германия конкурирует, энергоснабжение страны было в значительной степени выстроено на зависимости от российского газа, что давало в прошлом конкурентное преимущество.

«После того как газа (из России) не стало, мы утратили конкурентное преимущество, потому что, естественно, цены на энергию в Германии стали выше», — сказал он, выступая перед парламентом страны.

В качестве второго фактора, который ослабляет немецкую экономику, вице-канцлер назвал зависимость экономического роста ФРГ от экспорта, однако стабильности на мировых рынках сейчас нет.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года заявил, что ФРГ после отказа от российских ресурсов получает энергоносители на 30% дороже.

Германии придётся заплатить «страшную цену» за продвижение антироссийской политики, заявлял историк Тарик Сирил Амар. Состояние немецкой экономики вызывает беспокойство, отметил он. При этом эксперт добавил, что модель управления в ФРГ столкнулась с кризисом не только в экономике, но и в политике.

В августе 2023 года Всемирный банк включил Россию в пятёрку крупнейших мировых экономик по величине ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности. Россия вытеснила из топ-5 Германию. Первые четыре места в рейтинге заняли Китай, США, Индия и Япония.