Москва, 31 марта, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Россия в 2023 году заняла пятое место по темпам роста экономики в «Группе двадцати» (G20), сообщает 31 марта «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Иван Шилов ИА Регнум

Самые высокие темпы роста экономики были у Индии — 7,3% вместо 7,2% годом ранее. Показатель Китая — 5,2% вместо прошлогодних 3%. Далее идут Индонезия (5,1% вместо 5,3%) и Турция (4,5% вместо 5,5%). Пятая в этом списке экономика России показала рост на 3,6%, что полностью перекрыло спад 2022 года на 1,2%.

Темпы роста экономик, кроме России, Китая и Индии, выросли в G20 у США — 2,5% против 1,9% годом ранее — и у Японии — 1,9% вместо прошлогоднего 1%.

В остальных странах темп замедлился, заметнее всего у стран «Группы семи» (G7). В Великобритании показатель упал в 43 раза, до 0,1%, в Италии — в четыре раза, до 0,9%, во Франции и Канаде — в три раза, до 0,9% и 1,1% соответственно.

В G20 Аргентина последней раскрыла данные по ВВП за 2023 год. Показатель уменьшился на 1,6% вместо прошлогоднего роста на 5%. Для Саудовской Аравии спад составил 0,8%, для Германии — 0,3%. Годом ранее их экономики показали рост на 7,5% и 1,8% соответственно. Во всех трёх странах спад наблюдался впервые с 2020 года, когда была объявлена пандемия коронавируса.

В Мексике зафиксирован рост ВВП на 3,2% вместо 3,9% годом ранее, в Австралии — на 2,7% вместо 3,7%, в Южной Корее — на 1,4% вместо 2,6%. В Евросоюзе темпы экономического роста замедлились до 0,4% с 3,4%.

Экономики участников БРИКС Бразилии и ЮАР соответственно увеличились на 2,9% вместо 3% годом ранее и на 0,6% вместо 1,9% годом ранее.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в ближайшие годы ожидается рост ВВП более 2%. Решетников также отметил, что экономике России по силам обогнать японскую, поскольку разрыв между ними не слишком велик, а предполагаемые темпы роста экономики Японии более чем вдвое ниже российских.

В октябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. В ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске 11 января президент отметил, что по итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе вопреки тому, что Запад пытается «душить и давить» Россию со всех сторон.