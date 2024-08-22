Москва, 22 августа, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко, которого осудили за взяточничество, попросил, чтобы его отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщила его адвокат Валерия Туникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Захарченко

Юрист уточнила, что экс-полковник подал соответствующее прошение почти год назад. При этом ему официально не отказывали, но контракт тоже пока не заключён.

«Отказа нет, говорят, что необходимо пройти отборочные мероприятия, но ничего не происходит», — сказала Туникова, слова которой приводит RT.

Газета «Коммерсантъ» в свою очередь написала о том, что из-за сложившейся ситуации Захарченко обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путин. В тексте он отмечает, что имеет боевой опыт, полученный в Чечне. Экс-полковник утверждает, что хочет быть полезным Родине и считает, что мог бы максимально возможным образом использовать свои военные навыки во благо России.

Захарченко также пожаловался, что в мордовскую исправительную колонию ИК-5, где он отбывает срок, регулярно приезжали представители Минобороны РФ и заключали контракты с заключенными, желающими участвовать в СВО, но его просьбы игнорировались. При этом, по словам осужденного, в сентябре 2023 года военный комиссариат по Республике Мордовия всё же внёс его в кадровый список кандидатов для заключения контракта, но отборочные мероприятия так и не были проведены.

Как сообщало ИА Регнум, Дмитрия Захарченко, который возглавлял управление «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, задержали, а после арестовали в начале сентября 2016 года по обвинению в коррупции и злоупотреблении полномочиями. У экс-полковника и членов его семьи следователи обнаружили 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, четыре автомобиля, 500 граммов золота, драгоценности и валюту на общую сумму около 8,5 млрд рублей.

В мае 2022 года Пресненский суд Москвы признал Захарченко виновным в получении взяток в течение почти десяти лет на общую сумму около 1,4 млрд рублей. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

Кроме того, Захарченко лишили звания полковника, а также права занимать должности на государственной службе в течение ещё девяти лет.