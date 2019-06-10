Москва, 10 июня, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Экс-сотрудника антикоррупционного отдела главного управления МВД Дмитрия Захарченко признали виновным в уголовном деле, передаёт 10 июня корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского районного суда Москвы. Приговор по делу полковника оглашает судья Елена Абрамова.

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В соответствии с текстом приговора, Захарченко признан виновным в получении взятки, воспрепятствовании правосудию и проведению расследования.

Как отметила судья, сам подсудимый вину не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, гособвинение просило приговорить полковника к 15,5 годам колонии и штрафу в размере 500 млн рублей. Подсудимому инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и воспрепятствование правосудию.