Ереван, 13 июня, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Армении отозвало посла в Белоруссии Размика Хумаряна в Ереван для консультаций, сообщила пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян.

Razmik Khumaryan/Global Look Press

«Посла Республики Армения в Беларуси вызвали в Ереван для консультаций», — написала представитель министерства.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте 13 июня, заявил, что, пока в Белоруссии президентом является Александр Лукашенко, он не поедет в республику. Глава армянского правительства добавил, что никто из армянских чиновников также не поедет в Белоруссию, пока Лукашенко будет находиться у власти.

По словам премьера, Армения может изменить отношение к Организации договора о коллективной безопасности, если глава Белоруссии извинится перед Ереваном или Минск выйдет из организации. По словам Пашиняна, один из руководителей стран — участниц ОДКБ якобы ранее заявлял, что поддерживал и желал победы Азербайджану во время конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер добавил, что не хочет обсуждать с белорусским лидером что-либо в ОДКБ, однако вынужден будет контактировать в формате ЕАЭС и СНГ.

22 мая Пашинян утверждал, что знает о двух странах ОДКБ, которые якобы оказывали поддержку Баку во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом они как члены ОДКБ якобы только имитировали помощь Армении. Глава правительства не уточнил, о каких государствах идёт речь.

В Государственной думе тогда отметили, что армянский премьер пытается переложить на Россию всю ответственность за проигрыш в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Там выразили уверенность, что Пашинян, говоря о двух странах, намекал на Россию и Белоруссию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ещё в сентябре 2023 года отмечал, что прозападное лобби в Армении толкает Ереван на действия против Москвы. Глава МИД уточнил, что речь идёт о целой сети западных неправительственных организаций, которые можно встретить не только в республике.