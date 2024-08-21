Махачкала, 21 августа, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть бывшего участника спецоперации Ахмеда Джабраилова, умершего в июле в отделе полиции в Махачкале, наступила из-за асфиксии. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

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«Смерть наступила в результате механической асфиксии — сдавливания груди и живота, что подтверждается морфологической картиной и результатом микроскопического исследования», — написал он 20 августа в Telegram-канале.

Хадулаев также уточнил, что экспертиза не нашла признаков алкогольного или наркотического опьянения Джабраилова.

Ранее глава в ОНК сообщили, что Джабраилов скончался 9 июля в здании Советского РОВД. Его забрали в отделение из-за сообщений родителей о неадекватном поведении. После задержания мужчина сломал руку сотруднику полиции. Когда Джабраилову стало плохо, ему вызвали скорую, но приехавший врач уже констатировал смерть.

Как предавало ИА Регнум, в июле в дагестанском селе во время спора из-за земельного участка один из мужчин открыл стрельбу, в результате погиб участник спецоперации. Также трое человек получили ранения. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело, стрелявшего взяли под арест.