Москва, 21 августа, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Освобождение российскими войсками села Желанного в ДНР позволяет усилить огневое давление на украинскую группировку в городе Новогродовке. Об этом 21 августа сообщили в силовых структурах.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Желанное — ещё один населённый пункт, откуда наши войска смогут усилить давление на противника», — рассказал собеседник ТАСС.

Там добавили, что на этом участке фронта ситуация для украинской армии складывается не лучшим образом.

Минобороны России 21 августа сообщило, что российские подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Желанное. За минувшие сутки украинская армия лишилась на этом направлении свыше 630 бойцов.

Днём ранее, 20 августа, российское оборонное ведомство сообщило об освобождении российскими бойцами Новгородского (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. В Минобороны отметили, что этот населённый пункт является стратегически важным логистическим узлом.