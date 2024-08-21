Киев, 21 августа, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Перед наступлением Вооружённых сил России в Харьковской области на некоторых участках фронта не было укреплений. Об этом 21 августа заявил генерал-лейтенант Вооружённых сил Украины (ВСУ) Артур Горбенко, слова которого привело украинское издание Hromadske.

Алексей Коновалов/ТАСС

Уточняется, что Горбенко в конце 2023 года получил распоряжение принять эти укрепления на харьковском направлении, однако опорные пункты находились в низинах и заросли кустарником, прокопанные траншеи осыпались, а бетонные постройки не обустроили должным образом.

«Потому он отказался их принимать», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая украинский офицер Денис Ярославский 13 мая заявил, что власти Харьковской области не построили укрепления для ВСУ на первой линии обороны. По его словам, из-за этого армия России «свободно вошла» в регион по всей линии границы.

Депутат Верховной рады Михаил Бондарь 24 мая признал, что украинские чиновники скрыли от главы киевского режима Владимира Зеленского реальную обстановку во время его поездки на приграничные оборонительные рубежи. Он уточнил, что Зеленскому вместо этого показали более эффектный в военном плане участок фронта.

Украинский военнопленный, командир взвода 42-й бригады Олег Карпюк рассказал, что его подразделение много раз перебрасывали в районы, в которых отсутствовали укрепления. Из-за этого бойцам ВСУ приходилось самостоятельно оборудовать себе позиции.