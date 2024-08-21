Москва, 21 августа, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Доработанный законопроект о поддержке прочных семей, которые прожили в браке 20 и более лет, с большой вероятностью будет принят в Государственной думе. Такое мнение 21 августа корреспонденту ИА Регнум высказал член комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

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По его мнению, людей, которые сохранили свои семьи на протяжении многих лет, следует поддержать. Он напомнил, что в России существует традиция отмечать серебряные, золотые и бриллиантовые свадьбы.

«Доработанный законопроект является правильной инициативой. Лично я его поддержу. Есть большие шансы, что этот законопроект будет принят в Госдуме. Приняв его, государство в лице Госдумы ещё раз продемонстрирует свою поддержку традиционным ценностям, крепким семьям и людям, которые долгое время прожили в браке. Этот законопроект показывает заботу государства о людях», — подчеркнул Марченко.

Как передавало ИА Регнум, в Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах россиянам за вступление в брак и за продолжительность семейной жизни. После внесения поправок проект планируют снова внести на рассмотрение ГД осенью.

Изначально предлагалось привязать сумму к продолжительности брака. Например, за 20 лет ввести выплаты в 20 тыс. рублей, за 25 лет — 25 тыс. рублей и так далее с шагом в 5 лет и возрастанием суммы на пять тысяч рублей. Правительство дало негативный отзыв на проект, указав, в частности, на непроработанность предлагаемого механизма выплат.