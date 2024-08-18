В Киеве прогремели взрывы и звучит воздушная тревога — СМИ
«Общественное»: в Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги
Киев, 18 августа, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Киеве ночью 18 августа. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны звуки взрывов», — написали в Telegram-канале издания.
При этом уточняется, что взрывы звучали на фоне сигнала воздушной тревоги.
Чуть позже телеканал сообщил об ещё одной волне взрывов в разных частях города.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Киева, в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях.
Как передавало ИА Регнум, силами российских военнослужащих за сутки в Курской области были уничтожены 11 единиц техники ВСУ, два миномёта и свыше 50 боевиков, заявил 18 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
В ночь на 18 августа российские военные отразили атаку БПЛА в Ростовской области, информировал губернатор региона Василий Голубев.
С 10 по 16 августа ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БПЛА.