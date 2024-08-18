Киев, 18 августа, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Киеве ночью 18 августа. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В Киеве слышны звуки взрывов», — написали в Telegram-канале издания.

При этом уточняется, что взрывы звучали на фоне сигнала воздушной тревоги.

Чуть позже телеканал сообщил об ещё одной волне взрывов в разных частях города.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Киева, в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях.

Как передавало ИА Регнум, силами российских военнослужащих за сутки в Курской области были уничтожены 11 единиц техники ВСУ, два миномёта и свыше 50 боевиков, заявил 18 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

В ночь на 18 августа российские военные отразили атаку БПЛА в Ростовской области, информировал губернатор региона Василий Голубев.

С 10 по 16 августа ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БПЛА.