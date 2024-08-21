Лондон, 21 августа, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Итальянские спасатели считают маловероятным, что кто-то из пропавших на яхте Bayesian, потерпевшей крушение у берегов Сицилии, выжил. Об этом заявил сотрудник спасательной службы Винченцо Дзагарола газете The Guardian.

Alberto Lo Bianco/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы не исключаем, что их нет внутри яхты, но мы знаем, что она быстро затонула. Мы предполагаем, что шестеро пропавших без вести, возможно, не успели выбраться», — процитировало его издание 20 августа.

По мнению Дзагаролы, хотя и нельзя полностью исключать возможность благополучного исхода, разумно будет сказать, что шансов на их спасение нет.

Как предавало ИА Регнум, 56-метровая яхта Bayesian затонула 19 августа во время шторма возле берегов Палермо. На ней было 12 пассажиров из разных стран и 10 членов экипажа. 15 человек спасли, один погиб, шестеро числятся пропавшими без вести.

По информации The Guardian, среди тех, кто пропал без вести при крушении, председатель совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джуди Блумер. Также в списке пропавших британский мультимиллионер Майк Линч и его дочь Ханна Линч.