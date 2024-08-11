Одесса, Украина, 11 августа, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В Днепре и Одессе неизвестные сожгли автомобили, принадлежавшие Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщило 11 августа издание «Страна. ua».

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«Очередной поджог военной машины в Днепре. Авто было припарковано в районе одного из ЖК по улице Кобзаря», — указано в сообщении.

Позднее появилась информация о поджоге военной машины в Одессе. Подробности инцидента не приводились.

Как сообщало ИА Регнум, население Украины совершает массовые поджоги машин военных ВСУ, принимая их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата. — Прим. ред.). В Киеве 27 июля неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший Вооружённым силам Украины. Военная машина загорелась в Соломенском районе города. Похожий инцидент произошёл 21 июля, когда в украинской столице подожгли сразу несколько машин ВСУ.

29 июля в Одессе по подозрению в поджогах машин задержали шестерых курьеров. Отмечалось, что они находили автомобили во время объезда на скутерах, свои действия снимали на видео. Теперь поджигателям грозит до восьми лет лишения свободы.