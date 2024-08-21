Москва, 21 августа, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Россия и Китай расширяют использование национальных валют, их доля выше 95%, заявил 21 августа премьер-министр Михаил Мишустин.

Александр Демьянчук/РИА Новости

«Сегодня доля рубля и юаня во взаимных расчётах уже выше 95%», — заявил он на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве.

По словам Мишустина, Россия и Китай совместными усилиями обеспечивают диверсификацию торговли и экономического инвестиционного сотрудничества, расширяя использование нацвалют.

Премьер Государственного совета КНР Ли Цян 20 августа прибыл с официальным визитом в Москву. У него запланированы встречи с президентом России Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным. Представитель Китая прибыл по приглашению российского премьера для проведения 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

В мае 2023 года Мишустин заявил, что 70% трансграничных расчётов между РФ и Китаем уже проводятся в национальных валютах. При этом отмечалось, что Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, увеличила экспорт природного газа, угля и электроэнергии.