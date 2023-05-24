Пекин, 24 мая, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьером госсовета КНР Ли Цяном в Пекине заявил, что 70% трансграничных расчётов между РФ и Китаем уже проводятся в национальных валютах.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Председатель правительства РФ отметил, что стороны не только выполнят задачу по увеличению взаимного товарооборота до 200 млрд долларов, но и превысят его.

Кроме того, по словам Мишустина, Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, увеличился экспорт природного газа, угля и электроэнергии.

В числе новых сфер для сотрудничества двух стран, премьер назвал авиастроение, судостроение, машиностроение, станкостроение и космические исследования.

Как сообщало ИА Регнум, Мишустин 23 мая прилетел в Китай. Посещение страны началось с Шанхая. Он выступил на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума, посетил институт нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec («Синопек»), провёл встречу с президентом Нового банка развития БРИКС, экс-президентом Бразилии и пообщался с представителями российских деловых кругов.

Пекин надеется, что визит правительственной делегации из России ещё больше укрепит сотрудничество двух стран.