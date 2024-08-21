Москва, 21 августа, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к работе в штатном режиме после ранее введённых ограничений на приём и отправку рейсов. Об этом 21 августа сообщил представитель Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Ранее сегодня, с 02:31 до 06:30 мск, для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения», — написал он в своём Telegram-канале.

Представитель Росавиации уточнил, что во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолётов.

При этом экипажи самолётов, авиадиспетчеры и наземные службы воздушных гаваней предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полётов, что является главным приоритетом, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные сбили не менее десяти дронов на подлёте к столице. Он уточнил, что пресечь попытки террористической атаки помогла эшелонированная защита, созданная для Москвы.

В Минобороны рассказали, что силы противовоздушной обороны армии России в ночь на 21 августа уничтожили в небе над пятью регионами страны 45 украинских дронов. В ведомстве пояснили, что 11 воздушных целей сбили над территорией Московской области, 23 — в Брянской области, шесть — в Белгородской области. Ещё три и два беспилотника соответственно силы ПВО уничтожили в небе над Калужской и Курской областями.