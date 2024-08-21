Москва, 21 августа, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Слова министра обороны Латвии Андриса Спрудса об отправке дронов на Украину являются свидетельством нарастающей вовлечённости Риги в украинский конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

MFA Russia/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Она отметила, что латвийские власти целенаправленно увеличивают интенсивность противостояния и не скрывают своих замыслов.

«Официальная Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, которую цитируют «Известия».

23 июля Андрис Спрудс рассказал, что Латвия отправила на Украину первую партию дронов, состоящую из более чем 500 беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая глава МВД Литвы Агне Билотайте заявляла, что страны Прибалтики, Польша, Финляндия и Норвегия собираются создать «стену дронов» на границе с Россией. Она утверждала, что эти беспилотники якобы будут использоваться только для наблюдения за территорией. Министр также отмечала, что Литва создала отдельное подразделение дронов и закупает их, а также системы для борьбы с такими аппаратами.